Мать похищенной девочки заявила об избиении дочери преступниками палкой

Ирина Липовая, мать восьмилетней девочки Златы Липовой, которую нашли после похищения в Калужской области, заявила в пятницу, 1 декабря, что злоумышленники били ребенка палкой.

«Я буду всю жизнь молиться за тех людей (которые помогали искать дочь. — Ред.). Я никогда не забуду, кто ее искал. Понимаете, эти люди для меня просто святые», — сказала она в разговоре с RT.

Женщина уточнила, что похитители били девочку палкой, из-за того что она плакала.

Ранее в этот день официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что в Калужской области задержали подозреваемых в похищении девочки, сообщает телеканал «Звезда».

О похищении девочки стало известно 30 ноября, передает НСН. По сообщению источника «Известий», злоумышленники похитили восьмилетнюю Злату в 700 м от дома. Позднее они требовали выкуп в 1,5 млн рублей в криптовалюте, сообщает телеканал «360». Девочку искали больше суток. Домой она вернулась в сопровождении полицейских.

Злату нашли прохожие и обратились в полицию. Девочку обнаружили в Белевском районе Тульской области на обочине проезжей части, сообщается на сайте kp.ru. Губернатор Калужской области Владислав Шапша в своем Telegram-канале сообщил, что с ней всё хорошо.

Девочка рассказала «Известиям», что ее отвезли в неизвестную квартиру и сказали, что это ее новый дом. Однако позже по каким-то причинам ее отпустили.

Следственный комитет (СК) по Калужской области будет ходатайствовать об аресте похитивших Злату Липову, сообщается на сайте aif.ru. Задержаны четверо подозреваемых в ее похищении. Речь идет о трех мужчинах в возрасте 21, 40 и 44 лет и 37-летней женщине, пишет «Москва 24».

Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «д», «з» ч. 2 ст. 126, п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ о похищении человека и вымогательстве. Следователи проводят осмотры и обыски, направленные на сбор доказательств причастности задержанных к преступлениям.