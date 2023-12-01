Реклама
Прямой эфир
Мир
Захарова заявила, что Украина перестала интересовать западные СМИ
Происшествия
Площадь пожара на рынке «Садовод» увеличилась до 600 кв. м
Общество
Голикова анонсировала введение в РФ обязательного диспансерного наблюдения
Культура
Гергиев назвал огромной ответственностью должность гендиректора Большого театра
Культура
Голикова опровергла объединение Большого и Мариинского театров
Спорт
Вратарь «Питтсбурга» забросил шайбу в матче НХЛ
Мир
Финляндия первой в ЕС запустила онлайн-курс по соблюдению антироссийских санкций
Общество
Суд обязал «Уральские авиалинии» отказаться от навязывания платных услуг
Мир
Около 200 человек из российского списка ожидают эвакуацию из Газы
Экономика
Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 90 рублей впервые с 20 ноября
Политика
Путин предложил Совбезу обсудить влияние достижений технологий на безопасность РФ
Экономика
В ФАС рассказали о последствиях ограничения наценки на яйца на уровне не более 5%
Спорт
Пятая и шестая ракетки России поженились
Мир
Лавров заявил об отсутствии сигналов от Киева к урегулированию конфликта
Мир
Израиль обвинил ХАМАС в невыполнении обязательств по заложникам

Мать похищенной девочки заявила об избиении дочери преступниками палкой

0
Фото: МВД России
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ирина Липовая, мать восьмилетней девочки Златы Липовой, которую нашли после похищения в Калужской области, заявила в пятницу, 1 декабря, что злоумышленники били ребенка палкой.

«Я буду всю жизнь молиться за тех людей (которые помогали искать дочь. — Ред.). Я никогда не забуду, кто ее искал. Понимаете, эти люди для меня просто святые», — сказала она в разговоре с RT.

Женщина уточнила, что похитители били девочку палкой, из-за того что она плакала.

Требуют полтора миллиона: под Калугой похитили 8-летнюю девочку
В Следственном комитете возбудили уголовное дело

Ранее в этот день официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что в Калужской области задержали подозреваемых в похищении девочки, сообщает телеканал «Звезда».

О похищении девочки стало известно 30 ноября, передает НСН. По сообщению источника «Известий», злоумышленники похитили восьмилетнюю Злату в 700 м от дома. Позднее они требовали выкуп в 1,5 млн рублей в криптовалюте, сообщает телеканал «360». Девочку искали больше суток. Домой она вернулась в сопровождении полицейских.

Злату нашли прохожие и обратились в полицию. Девочку обнаружили в Белевском районе Тульской области на обочине проезжей части, сообщается на сайте kp.ru. Губернатор Калужской области Владислав Шапша в своем Telegram-канале сообщил, что с ней всё хорошо.

Девочка рассказала «Известиям», что ее отвезли в неизвестную квартиру и сказали, что это ее новый дом. Однако позже по каким-то причинам ее отпустили.

Следственный комитет (СК) по Калужской области будет ходатайствовать об аресте похитивших Злату Липову, сообщается на сайте aif.ru. Задержаны четверо подозреваемых в ее похищении. Речь идет о трех мужчинах в возрасте 21, 40 и 44 лет и 37-летней женщине, пишет «Москва 24».

Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «д», «з» ч. 2 ст. 126, п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ о похищении человека и вымогательстве. Следователи проводят осмотры и обыски, направленные на сбор доказательств причастности задержанных к преступлениям.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023