Вертолет упал на кольцевую дорогу Мадрида, есть пострадавшие. Об этом соообщает газета Auto Bild в пятницу, 1 декабря.

«Вертолет разбился на трассе М-40, в Мадриде, недалеко от Орталезы <...> Бригады скорой помощи оказали помощь двум пассажирам самолета — одному с переломом бедренной кости, а другому с травмой стопы», — пишет издание.

Отмечается, что из-за аварии дорога перекрыта для движения транспорта, на месте работают экстренные службы.

Вертолет Enstrom 280FX Shark участвовал в выставке IFEMA European Rotors и направлялся в мадридский аэропорт Куатро-Вьентос. Предварительно, пилот воздушного судна потерял управление из-за ветра, обрушившегося в эти дни на столицу Испании.

29 ноября конвертоплан Osprey ВМС США потерпел крушение в районе префектуры Каносима в Японии. Сообщалось, что он упал в море в районе японских островов Якусима. Летательный аппарат должен был перелететь с военной базы США в префектуре Ямагути на другую в префектуре Окинава.

Позднее в тот же день рыбаки, которые занимались промыслом около места крушения, обнаружили трех членов экипажа разбившегося воздушного судна. О состоянии обнаруженных людей не сообщалось.