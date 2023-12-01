Тверской рецидивист сел за оскорбление полицейского из Великих Лук

Жителя Тверской области осудили за оскорбления и применение насилия в отношении полицейского в Великих Луках. Об этом в пятницу, 1 декабря, сообщает объединенная пресс-служба судов Псковской области.

Местный суд установил, полицейский в Великих Луках потребовал от нетрезвого 43-летнего мужчины пройти в дежурную часть для медосвидетельствования и составления административного протокола. В ответ на просьбу уроженец Тверской области с неснятыми и непогашенными судимостями во время условного срока оскорбил стража порядка и ударил его, пишет Псковская лента новостей.

Злоумышленника признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 319, ч. 1 ст. 318 УК России. По совокупности нового и предыдущего приговора ему назначили три года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Также рецидивиста лишили права управлять транспортными средства на срок 1 год 17 дней и штраф в размере 10 тыс. рублей, отмечает Псковское агентство информации.