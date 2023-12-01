Лавров высказался об оборонительных заграждениях по линии фронта на Украине
Глава МИД РФ Сергей Лавров 1 декабря ответил на вопрос «Известий» об оборонительных заграждениях по линии фронта на Украине в ходе пресс-конференции на Совете министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в Скопье.
«Я читал новости об этом. Я просто исхожу из того, что руководство нашей специальной военной операции знает, каких целей оно добивается, контроль постоянно осуществляет верховный главнокомандующий, и мы не видим каких-либо причин, по которым наши цели должны пересматриваться», — отметил он.
Министр подчеркнул, что необходимо вернуть киевские власти к выполнению обязательств перед собственной конституцией.
«Все свободные медиа как-то помалкивают [об этом]. Собственно, как помалкивают и те, кто отвечают в ОБСЕ за свободу СМИ, национальные меньшинства, за права человека и демократический институт», — заключил Лавров.
Ранее в этот день президент Украины Владимир Зеленский заявил, что военные начнут возводить оборонительные сооружения от Донбасса до территории Западной Украины. Кроме того, будут укреплены приграничные регионы, граничащие с РФ и Белоруссией, добавил он.
До этого, 29 ноября, сообщалось, что Зеленский призвал ускорить возведение оборонительных сооружений в связи с ситуацией на фронте и опасений возможного нового наступления России. 27 ноября газета The Wall Street Journal указала: ряд западных чиновников опасается, что Киев может потерпеть крах в зоне спецоперации уже этой зимой.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.