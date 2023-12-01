Реклама
Прямой эфир
Мир
Захарова заявила, что Украина перестала интересовать западные СМИ
Происшествия
Площадь пожара на рынке «Садовод» увеличилась до 600 кв. м
Общество
Голикова анонсировала введение в РФ обязательного диспансерного наблюдения
Культура
Гергиев назвал огромной ответственностью должность гендиректора Большого театра
Культура
Голикова опровергла объединение Большого и Мариинского театров
Спорт
Вратарь «Питтсбурга» забросил шайбу в матче НХЛ
Мир
Финляндия первой в ЕС запустила онлайн-курс по соблюдению антироссийских санкций
Общество
Суд обязал «Уральские авиалинии» отказаться от навязывания платных услуг
Мир
Около 200 человек из российского списка ожидают эвакуацию из Газы
Экономика
Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 90 рублей впервые с 20 ноября
Политика
Путин предложил Совбезу обсудить влияние достижений технологий на безопасность РФ
Экономика
В ФАС рассказали о последствиях ограничения наценки на яйца на уровне не более 5%
Спорт
Пятая и шестая ракетки России поженились
Мир
Лавров заявил об отсутствии сигналов от Киева к урегулированию конфликта
Мир
Израиль обвинил ХАМАС в невыполнении обязательств по заложникам

Адвокат назвала способы получения компенсации после стихийных бедствий

Адвокат Лисицкая: пострадавшие от стихийных бедствий могут получить до 1 млн рублей
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Последние события в России, включая погодные катаклизмы на черноморском побережье, оставили после себя значительные разрушения и убытки для многих россиян. О том, кто и при каких условиях имеет право на компенсацию от государства для пострадавших от стихийных бедствий и какие шаги необходимо предпринять для ее получения, «Известиям» 1 декабря рассказала адвокат Анна Лисицкая.

Она отметила, что право на компенсацию имеют физические и юридические лица, пострадавшие от стихийных бедствий. Это включает в себя владельцев жилых и нежилых помещений, предприятий, а также граждан, потерявших личное имущество или источники дохода.

«В случае чрезвычайных ситуаций (ЧС) граждане могут получить единовременную помощь от государства: до 10 тыс. рублей на человека в качестве материальной помощи; до 50 тыс. рублей за частично утраченное имущество и до 100 тыс. рублей за полностью утраченное имущество; 1 млн рублей семьям погибших, распределяемых поровну между членами семьи; от 200 тыс. до 400 тыс. рублей в зависимости от степени полученного вреда здоровья. Эти выплаты освобождены от налогообложения», — рассказала Лисицкая.

Среди условия получения компенсации адвокат назвала: официальное признание события стихийным бедствием со стороны государственных органов; регистрация пострадавшего как жертвы стихийного бедствия; наличие документально подтвержденного ущерба.

По ее словам, выплата компенсации проходит в несколько этапов.

«Первым делом вам понадобятся доказательства принадлежности поврежденного имущества и факта его ущерба. Сюда входят: правоустанавливающие документы на имущество, акты осмотра ущерба от МЧС или иной компетентной организации, фото- и видеоматериалы, подтверждающие размер ущерба, и другие документы. Если имущество было застраховано от стихийных бедствий, то первым шагом должно стать обращение в страховую компанию для получения страхового возмещения», — объяснила специалист.

Для получения компенсации от государства, по ее словам, заявление можно подать либо в МФЦ, либо через «Госуслуги», либо в пункте временного размещения.

«В случае одобрения выплаты вам будет предоставлена компенсация в установленном размере. Следите за тем, чтобы все выплаты были зафиксированы официальными документами», — уточнила Лисицкая.

В качестве дополнительных рекомендаций она посоветовала немедленно сообщать о случившемся в экстренные службы и документировать ущерб как можно скорее. Кроме того, необходимо сохранять все чеки и квитанции, связанные с устранением последствий бедствия или временным проживанием.

«Если процесс получения компенсации вызывает трудности, обратитесь за помощью к юристу, специализирующемуся на страховых и компенсационных вопросах», — подытожила адвокат.

Пошли на шторм: как ликвидируют последствия разгула стихии на юге России
Разгулявшаяся непогода унесла жизни уже как минимум четырех человек

Опасные метеорологические явления в виде ветра до 40 м/с и дождя со снегом оказывают влияние на территории нескольких субъектов Южного федерального округа начиная с 26 ноября. Основной удар стихии пришелся на Крым. Так, 1 декабря глава республики Сергей Аксенов сообщил, что пять человек погибли и 12 пострадали в результате шторма в регионе.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023