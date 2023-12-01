Адвокат назвала способы получения компенсации после стихийных бедствий

Последние события в России, включая погодные катаклизмы на черноморском побережье, оставили после себя значительные разрушения и убытки для многих россиян. О том, кто и при каких условиях имеет право на компенсацию от государства для пострадавших от стихийных бедствий и какие шаги необходимо предпринять для ее получения, «Известиям» 1 декабря рассказала адвокат Анна Лисицкая.

Она отметила, что право на компенсацию имеют физические и юридические лица, пострадавшие от стихийных бедствий. Это включает в себя владельцев жилых и нежилых помещений, предприятий, а также граждан, потерявших личное имущество или источники дохода.

«В случае чрезвычайных ситуаций (ЧС) граждане могут получить единовременную помощь от государства: до 10 тыс. рублей на человека в качестве материальной помощи; до 50 тыс. рублей за частично утраченное имущество и до 100 тыс. рублей за полностью утраченное имущество; 1 млн рублей семьям погибших, распределяемых поровну между членами семьи; от 200 тыс. до 400 тыс. рублей в зависимости от степени полученного вреда здоровья. Эти выплаты освобождены от налогообложения», — рассказала Лисицкая.

Среди условия получения компенсации адвокат назвала: официальное признание события стихийным бедствием со стороны государственных органов; регистрация пострадавшего как жертвы стихийного бедствия; наличие документально подтвержденного ущерба.

По ее словам, выплата компенсации проходит в несколько этапов.

«Первым делом вам понадобятся доказательства принадлежности поврежденного имущества и факта его ущерба. Сюда входят: правоустанавливающие документы на имущество, акты осмотра ущерба от МЧС или иной компетентной организации, фото- и видеоматериалы, подтверждающие размер ущерба, и другие документы. Если имущество было застраховано от стихийных бедствий, то первым шагом должно стать обращение в страховую компанию для получения страхового возмещения», — объяснила специалист.

Для получения компенсации от государства, по ее словам, заявление можно подать либо в МФЦ, либо через «Госуслуги», либо в пункте временного размещения.

«В случае одобрения выплаты вам будет предоставлена компенсация в установленном размере. Следите за тем, чтобы все выплаты были зафиксированы официальными документами», — уточнила Лисицкая.

В качестве дополнительных рекомендаций она посоветовала немедленно сообщать о случившемся в экстренные службы и документировать ущерб как можно скорее. Кроме того, необходимо сохранять все чеки и квитанции, связанные с устранением последствий бедствия или временным проживанием.

«Если процесс получения компенсации вызывает трудности, обратитесь за помощью к юристу, специализирующемуся на страховых и компенсационных вопросах», — подытожила адвокат.

Опасные метеорологические явления в виде ветра до 40 м/с и дождя со снегом оказывают влияние на территории нескольких субъектов Южного федерального округа начиная с 26 ноября. Основной удар стихии пришелся на Крым. Так, 1 декабря глава республики Сергей Аксенов сообщил, что пять человек погибли и 12 пострадали в результате шторма в регионе.