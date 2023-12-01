Два человека погибли и один пострадал в тройном ДТП на М-2 «Крым»
В Чернском районе Тульской области в результате столкновения двух легковушек и грузовика погибли два человека, еще один пострадал. Об этом сообщает региональная прокуратура.
Авария произошла около 10 утра 1 декабря на 273-м км федеральной трассы М-2 «Крым». В районе деревни Поповка столкнулись внедорожник Great Wall Hover, отечественная легковушка Lada Granta и грузовик «КамАЗ».
Как уточняет ТСН24 со ссылкой на очевидцев, столкновение произошло в результате выезда на встречную полосу машины Lada. Легковушке практические полностью снесло крышу.
В ДТП погибли два человека. Еще один был госпитализирован в тяжелом состоянии в больницу.
По факту случившегося организована процессуальная проверка. Ее ход и результаты контролирует районная прокуратура. Также надзорное ведомство даст оценку деятельности служб, ответственных за содержание дорожного полотна в зимний период.
Вечером 30 ноября в Новосибирске столкнулись легковой автомобиль Renault Symbol и грузовик Freightliner. В результате погибли двое детей.