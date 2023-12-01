Пресс-конференция Лаврова в Скопье вызвала ажиотаж
Пресс-конференция министра иностранных дел России Сергея Лаврова на Совете министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в Скопье вызывает ажиотаж. Об этом 1 декабря рассказал корреспондент «Известий» Антон Золотницкий.
Пленарное заседание СМИД ОБСЕ проходит в закрытом формате, однако на пресс-конференцию Лаврова, которая состоится после нее, уже собралось большое количество людей.
«Уже понятно, что основное внимание сегодня приковано не к заседанию министров, а к пресс-конференции главы российского МИДа. Этот зал едва ли может вместить всех желающих увидеть и услышать Сергея Лаврова», — подчеркнул корреспондент.
По словам Золотницкого, огромное количество журналистов прибывает в зал, где пройдет пресс-конференция. У некоторых даже происходят перепалки с организаторами.
Между тем Лавров по итогам участия в СМИД ОБСЕ заявил о полной деградации всего созданного в рамках ОБСЕ по трем направлениям безопасности. По его словам, страны Запада не извлекли никаких уроков из своей провальной линии на разрушение ОБСЕ и продолжают добивать организацию.
Совет министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ проходит в Скопье 30 ноября и 1 декабря. Двухдневный формат СМИД ОБСЕ включает пленарные заседания и другие мероприятия в рамках совета и на его полях. В программе Лаврова были запланированы как многосторонние, так и двусторонние переговоры.