Реклама
Прямой эфир
Мир
Лавров заявил об отсутствии сигналов от Киева к урегулированию конфликта
Мир
Израиль обвинил ХАМАС в невыполнении обязательств по заложникам
Мир
NYT сообщила о получении Израилем данных об атаке ХАМАС за год до нападения
Общество
Обильные снегопады обрушатся на Москву в воскресенье
Происшествия
На рынке «Садовод» в Москве произошел пожар
Общество
Гражданин РФ и Италии признал вину в подрыве ж/д под Рязанью по заданию Киева
Мир
Лавров назвал трусами Блинкена и Борреля за ранний отъезд со СМИД ОБСЕ
Мир
Число погибших после ударов Израиля по сектору Газа возросло до 32
Наука и техника
Ракета-носитель «Союз» с кораблем «Прогресс МС-25» стартовала с Байконура
Мир
Орбан предложил ЕС вернуться к вопросу членства Украины через 5-10 лет
Армия
Шойгу оценил потери ВСУ за полгода контрнаступления в 125 тыс. человек
Мир
Зеленский объявил о создании линии обороны от Донбасса до Западной Украины
Общество
Генконсульства ФРГ закрылись в Екатеринбурге и Новосибирске
Политика
В Кремле заявили о продолжении РФ контактов по освобождению россиян из Газы
Мир
Порошенко не выпустили с Украины на встречи в США и Польше

Пресс-конференция Лаврова в Скопье вызвала ажиотаж

0
Фото: mid.ru
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пресс-конференция министра иностранных дел России Сергея Лаврова на Совете министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в Скопье вызывает ажиотаж. Об этом 1 декабря рассказал корреспондент «Известий» Антон Золотницкий.

Пленарное заседание СМИД ОБСЕ проходит в закрытом формате, однако на пресс-конференцию Лаврова, которая состоится после нее, уже собралось большое количество людей.

«Уже понятно, что основное внимание сегодня приковано не к заседанию министров, а к пресс-конференции главы российского МИДа. Этот зал едва ли может вместить всех желающих увидеть и услышать Сергея Лаврова», — подчеркнул корреспондент.

По словам Золотницкого, огромное количество журналистов прибывает в зал, где пройдет пресс-конференция. У некоторых даже происходят перепалки с организаторами.

Визитная карта: о чем Лавров говорил с главами МИД европейских стран
Поездка российского министра в Скопье стала его первым посещением Запада с начала спецоперации

Между тем Лавров по итогам участия в СМИД ОБСЕ заявил о полной деградации всего созданного в рамках ОБСЕ по трем направлениям безопасности. По его словам, страны Запада не извлекли никаких уроков из своей провальной линии на разрушение ОБСЕ и продолжают добивать организацию.

Совет министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ проходит в Скопье 30 ноября и 1 декабря. Двухдневный формат СМИД ОБСЕ включает пленарные заседания и другие мероприятия в рамках совета и на его полях. В программе Лаврова были запланированы как многосторонние, так и двусторонние переговоры.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023