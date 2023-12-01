Орловская область получила около 10 тыс. доз детской вакцины от гриппа
Более 10 тыс. доз детской вакцины от гриппа привезли в Орловскую область. Об этом сообщили в региональном департаменте здравоохранения.
Чтобы сделать прививку, необходимо обратиться либо а поликлинику по месту жительства, либо в фельдшерско-акушерский пункт, напомнили в ведомстве, пишет InfoOrel.ru.
Сейчас в России циркулирует несколько штаммов гриппа. Защитить от заболевания ребенка можно с помощью вакцины. Привиться можно, ориентировочно, до середины декабря. В более позднее время сделать это не получится вплоть до следующей прививочной кампании.
Ранее эксперты рассказали, что уровень заболеваемости гриппом в России растет, но процесс пока не носит взрывного характера. При этом в 18 крупных городах эпидпорог уже превышен на 20% и более.