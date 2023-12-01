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Что такое проект «Код будущего» и как стать его участником

На курсах проекта «Код будущего» школьников обучат создавать игры
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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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В России по поручению президента страны ведется активная подготовка кадров для IT-отрасли. Эта работа проводится уже со школьной скамьи в рамках проекта «Код будущего». Что это за программа и как стать ее участником, рассказывают «Известия».

О проекте «Код будущего»

«Код будущего» — это бесплатные курсы по программированию для школьников 8–11-х классов и студентов колледжей. На занятиях ребята изучают языки программирования Java, Python, C++, узнают, как работать с искусственным интеллектом, создавать мобильные приложения и онлайн-игры.

Курсы создавались при участии крупнейших IT-школ — «Яндекс Практикума», «Иннополиса», университета «Синергия» и других — и рассчитаны на учеников с разным уровнем знаний. Например, начинающим рассказывают о том, как с нуля писать приложения, а тем, у кого уже есть опыт, — как работать с большими данными.

Занятия позволяют не только получить углубленные знания и навыки в области программирования, которые затем пригодятся для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ, но и определиться с будущей профессией.

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Проект запущен Минцифры под эгидой федерального проекта «Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли» национальной программы «Цифровая экономика» в 2022 году. Его первыми участниками стало более 10 тыс. школьников из 10 российских регионов. В текущем году их было уже около 100 тыс. А к 2030 году планируется обучить свыше 1,2 млн молодых людей.

Как стать участником проекта «Код будущего»

Прием заявок на курсы проходит на «Госуслугах». Для регистрации в проекте понадобится подтвержденная учетная запись на портале. Заявку может подать как сам ученик, так и его родители или законные представители.

В первом случае — учащемуся необходимо указать свои паспортные данные и контакты, а также приложить справку об обучении в школе, колледже или техникуме. Если заявку подает один из родителей, то, помимо этих данных, нужно представить СНИЛС, свидетельство о рождении ребенка и данные паспорта заявителя.

Запись на новый поток идет до 25 сентября. Однако на курсы берут далеко не всех. Подходит ли ученику выбранный курс, определяют онлайн с помощью вступительного испытания. Оно представляет собой тест с блоками вопросов по программированию, алгоритмике и мотивации. На выполнение задания дается пять дней. При положительном результате заключается договор. После формирования группы сообщаются дата начала обучения и расписание занятий.

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Если школьник или студент не прошел тестирование, он может выбрать другой курс и подать новое заявление. В том случае, когда уровень подготовки не соответствует ни одной программе, есть возможность подтянуть свои знания. Всем желающим высылают ссылки на бесплатные уроки для самостоятельного обучения программированию. За год можно будет улучшить свои навыки и подать заявку снова.

Как проходит обучение на проекте «Код будущего»

Курсы состоят из четырех модулей и рассчитаны на два года. Обучение проходит онлайн и очно в группах два-три раза в неделю. Размер группы зависит от курса и компании, которая его преподает. Например, в «Яндексе» на очных уроках присутствует от 6 до 20 учеников и до 30 — онлайн.

Для занятий понадобится компьютер с выходом в интернет, на который надо будет установить нужные программы. Требования к операционной системе и другим параметрам указаны в описании курса.

Во время занятий преподаватель разбирает с учениками какую-либо тему, а также ошибки в домашнем задании. В конце каждого модуля участникам курса нужно подготовить свой проект. Без этого перейти на следующий уровень не получится. Если проект не сдан, а также было много пропусков, могут отчислить.

По завершении последнего, четвертого модуля ученикам предстоит сдать итоговый проект. Те, кто успешно прошел обучение, получат электронный сертификат об окончании курсов «Кода будущего».

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