Более 500 представителей бизнеса обсудили в Москве новые разработки ИИ

Более 500 представителей бизнеса собрались в Москве на конференции Business Code, которую организовала цифровая платформа МТС Exolve.

На мероприятии обсуждались передовые исследования и наработки в области искусственного интеллекта (AI) в России и Китае. В частности, участники встречи говорили о нюансах создания AI, о практических кейсах использования технологий искусственного интеллекта и о возможностях его применения в своих бизнес-процессах.

Среди гостей были топ-менеджеры VK, «Яндекс», Ozon, Х5 Group, «Домклик», «Авито».

«Мы с гостями конференции смогли буквально заглянуть в будущее, ведь оно формируется генеративными технологиями. Речь шла о системах, способных заменить целые профессии», — отметил гендиректор МТТ (дочерняя компания МТС) Рамиль Биккужин.

По его словам, конференция «стала зоной для эффективного нетворкинга, где гости смогли не только получить знания о передовых технологиях и тенденциях рынка, но и познакомиться лично, обменяться опытом с представителями IT-сообщества и крупного бизнеса, пообщаться с коллегами в неформальной обстановке».

Так, востоковед, доктор исторических наук Алексей Маслов рассказал, какие наработки можно перенять у Китая и какие сегменты бизнеса будут драйвером российско-китайских отношений в ближайшей перспективе. А эксперт IT-индустрии Герман Клименко поделился мнением, в каких сегментах Россия является мировым лидером по внедрению цифровых технологий и искусственного интеллекта, а где наблюдается отставание.