Вытрезвитель начал работать в Брянске
В Брянске с 1 декабря начал функционировать вытрезвитель. Официально заведение называется Центр оказания помощи лицам, находящимся в алкогольном, наркотическом или ином токсическом опьянении.
NASHBRYANSK.RU уточняет, что вытрезвитель расположен в том же здании, что и до закрытия в 2009 году, на улице 11 лет Октября. На основаниях анонимности там могут одновременно находиться 20 граждан от трех часов до суток.
Два помещения рассчитаны на 16 мужчин и четыре женщины. Каждому полагается спальное место, шкафчик для хранения личных вещей. Туалет и душ также имеются.
Работать с клиентами заведения будут шесть администраторов, три фельдшера, три медсестры. Специалисты будут определять вид опьянения, алкогольный или наркотический, с помощью современных препаратов. Отпускать пациентов будут после визуального осмотра и тестов, в том числе на равновесие.
Ранее сообщалось, что минздрав Тульской области подсчитал, что на открытие вытрезвителей необходимо выделение 35 млн рублей.