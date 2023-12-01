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ПСБ получил премию Frank Mortgage Award за самый быстрый сервис по рассмотрению ипотечных заявок

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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ПСБ получил премию Frank Mortgage Award 2023 за самое быстрое одобрение ипотечной заявки для новых клиентов, показав лучший результат среди крупнейших кредитных организаций России по скорости и удобству работы с заявками клиентов. Об этом сообщила пресс-служба банка.

Профессиональное жюри высоко оценило возможности цифровых и сервисных решений, которые повышают удобство клиентов и сокращают сроки совершения ипотечных сделок в ПСБ.

«ПСБ постоянно совершенствует цифровую инфраструктуру для повышения скорости обслуживания и удобства клиентского пути. Для клиента подача заявки на ипотеку — это отправная точка на пути к собственному жилью. Зачастую заемщикам, которые уже выбрали подходящую квартиру, необходимо оперативно получить ответ банка, от этого может зависеть не только срок совершения сделки, но иногда и стоимость квартиры с учетом высокого спроса на недвижимость. Поэтому при выборе решения в пользу конкретного банка и ипотечной программы, помимо ценовых условий, людям важно качественное сопровождение сделки от банка. Мы стремимся обеспечить максимальный комфорт и оперативность, используя цифровые сервисы на всех этапах ипотечной сделки — в итоге процесс рассмотрения и одобрения ипотечной заявки в ПСБ может занимать всего несколько минут», — отметила Марина Заботина, заместитель директора департамента по развитию премиального сегмента, инвестиционных и ипотечных продаж ПСБ.

Frank Mortgage Award — национальная премия за лучшие банковские ипотечные продукты и сервисы, которые на основе маркетинговых исследований и изучения клиентского опыта выбирает аналитическая компания Frank RG. В основе выбора победителей этого года — результаты масштабного отраслевого исследования «Ипотека в России 2023», в котором были проанализированы ипотечные программы крупнейших кредитных организаций страны, протестирован диджитал-функционал банков, изучены мнения более 2,5 тысяч ипотечных клиентов, проведены интервью с участниками рынка: банками, застройщиками и агентствами недвижимости.

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