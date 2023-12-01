В Казани на семь месяцев закроют разворотную петлю под «Миллениумом»
Проезд транспорта по разворотной петле под мостом «Миллениум» и дворцом единоборств «Ак Барс» ограничат в Казани. Такое решение было принято из-за строительства гостиничного комплекса рядом с мостом, сообщает пресс-служба городского комитета внешнего благоустройства.
Дорогу частично перекроют 4 декабря на семь месяцев — до конца июня 2024 года, пишет ИА «Татар-информ». На этот период автомобилистам советуют пользоваться разворотными петлями со стороны улицы Подлужной. Чтобы объехать участок с ограничением, нужно повернуть направо, не доезжая до улице Вишневского, и далее снова подняться на развязку.
Презентация нового многофункционального комплекса у моста «Миллениум» состоялась 5 октября при участии главы Татарстана Рустама Минниханова. Первые здания — всего их будет пять — будут сданы уже в следующем году — к саммиту БРИКС.
Ранее в ноябре сообщалось, что новую въездную стелу со стороны аэропорта установят в Казани к саммиту БРИКС, который пройдет в октябре 2024 года. На событии ожидают глав 26 государств.