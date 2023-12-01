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Липецкий транспортный завод возродят с участием холдинга из Белоруссии

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Фото: ТАСС/Александр Соколов
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Полноценное производство на Липецком транспортном заводе планируют запустить в конце 2025 года. Его строительством займется белорусский холдинг «Амкодор». Официальное юрлицо завода, ООО «Амкодор-ЛТЗ», зарегистрировали в начале этого года.

Об этом стало известно в Дни Беларуси, которые проходят сейчас в Липецкой области. На них, в частности, обсуждалась реализация проекта возрождения предприятия.

По словам губернатора Липецкой области Игоря Артамонова, которые приводит ИА «Абирег», представители «Амкодора» рассказали, что весной попробуют запустить первый восстановленный корпус по выпуску навесной и прицепной техники. Всё оборудование должны установить к концу следующего года.

Правда, это будет лишь первый этап. Весь проект займет не один год. Сельхозмашины и все комплектующие для них планируется делать на одном предприятии в Липецке.

В начале октября сообщалось, что ОЭЗ ППТ «Липецк» будет расширена за счет присоединения к ней площадки Липецкого тракторного завода. Разработчик проекта — Минэкономразвития РФ. Инвестиции в проект составят 32,4 млрд рублей. За 10 лет объем выручки от продаж товаров и услуг резидента должен быть не менее 620,4 млрд рублей. Объем налоговых поступлений в бюджеты всех уровней ожидается в размере 64,6 млрд рублей.

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