Тело 15-летней девушки обнаружили в Полярных Зорях
Тело 15-летней девушки обнаружили в Полярных Зорях Мурманской области. Об этом сообщает в пятницу, 1 декабря, пресс-служба следственного управления СК России по региону.
Подростка без признаков жизни нашли днем ранее, пишет ИА «Би-порт». Правоохранители проводят проверку. Следственный отдел по городу Кандалакша устанавливает все обстоятельства смерти несовершеннолетней.
Ранее в ноябре сообщалось, что в Апатитах Мурманской области избрали меру пресечения в отношении 20-летней местной жительницы, которая обвиняется в убийстве своего малолетнего сына. Второго ее ребенка передали органам опеки.