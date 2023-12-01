Ракета-носитель «Союз» с кораблем «Прогресс МС-25» стартовала с Байконура
Ракета-носитель «Союз» с кораблем «Прогресс МС-25», который доставит на МКС трофей «Игр будущего», стартовала 1 декабря с космодрома Байконур. Запуск транслирует «Роскосмос» на YouTube-канале.
Пуск ракеты состоялся в 12:25 мск с 31-й площадки космодрома Байконур.
Полет корабля пройдет по двухсуточной схеме. Ожидается, что российский сегмент МКС пристыкуется к модулю «Поиск» 3 декабря в 14:15 мск. По данным «Роскосмоса», корабль пробудет на орбите 179 суток.
Кроме того, планируется, что во время полета «Прогресс МС-25» сделает 34 витка вокруг Земли. Путь к станции продлится 49 часов 50 минут.
До этого, 29 ноября, грузовой корабль «Прогресс МС-23» сошел с орбиты МКС и был затоплен в Тихом океане. Уточнялось, что несгоревшие элементы грузовика упали в несудоходном районе южной части океана.
Корабль «Прогресс МС-23» был запущен с космодрома Байконур 24 мая с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1а», он должен был доставить на МКС 2,5 т грузов.