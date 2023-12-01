В Кремле заявили о продолжении РФ контактов по освобождению россиян из Газы

Россия продолжит контакты со всеми сторонами палестино-израильского конфликта для освобождения граждан РФ из сектора Газа. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в пятницу, 1 декабря.

«Несмотря на возобновление боевых действий [в секторе Газа], мы продолжим наши усилия, продолжим наши контакты со всеми соответствующими сторонами, с тем чтобы освободить остающихся там граждан России», — сказал он в ходе брифинга.

Песков добавил, что Россия предпочла бы видеть новости об очередном продлении гуманитарной паузы в секторе Газа. По его словам, это было бы более целесообразно с учетом размеров гуманитарной катастрофы в анклаве.

Действовавшее с 24 ноября перемирие между Израилем и палестинским движением ХАМАС истекло 1 декабря в 7:00 (8:00 мск). Сообщалось, что благодаря данному соглашению о временном прекращении огня стороны обменялись свыше 200 заложниками и заключенными.

В свою очередь, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что ХАМАС нарушило перемирие и открыло огонь по израильской территории. В ответ израильские силы возобновили боевые действия в Газе.

Утром 24 ноября соглашение о временном прекращении огня между двумя сторонами вступило в силу. Перемирие началось в 7:00 (8:00 мск). Так, в ответ на освобождение 50 израильтян, удерживаемых ХАМАС в секторе Газа, Израиль пообещал отпустить на свободу 150 палестинских заключенных. Позднее, 27 ноября, перемирие в анклаве было продлено еще на два дня. 30 ноября процесс был продолжен.

29 ноября посол Израиля в Москве Александр Бен Цви сообщил, что в плену у палестинского движения остаются еще семь заложников-россиян. Он отметил, что находится в постоянном контакте с РФ по ситуации с удерживаемыми ХАМАС людьми.

7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.