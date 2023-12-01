На фестивальных площадках «Московских сезонов» открылись бесплатные катки

На фестивальных площадках проекта «Московские сезоны» начали работать бесплатные катки. Об этом сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

Кататься можно по будням с 11:00 до 22:00 и по выходным с 10:00 до 22:00. Для этого необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте.

«Круглый год на площадках „Московских сезонов“ проводят интересные тематические мероприятия, будь то пасхальные концерты или театральные постановки в рамках „Путешествия в Рождество“. Помимо этого, каждой зимой там можно кататься на коньках. В этом году залили 22 катка в разных районах города», — рассказала Сергунина.

К услугам посетителей есть ячейки для хранения вещей, пункты заточки коньков и проката. В наличии — детские и взрослые коньки (от 27 до 46 размера).

Родителям без коньков, сопровождающим детей, выдадут специальную обувь.

Детям старше трех лет предложат воспользоваться поддерживающими стойками в виде пингвинов. Подростки от 10 до 14 лет могут кататься самостоятельно с письменного согласия родителей.