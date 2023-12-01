Практически все задержанные из-за непогоды поезда ввели в график
Практически все задержанные из-за непогоды поезда введены в график. Об этом 1 декабря сообщает Минтранс России.
«Железнодорожники продолжают работы по укреплению береговой линии и восстановлению пути. Движение поездов осуществляется по одному пути в реверсивном режиме. Практически все пассажирские поезда следуют по графику», — сказано в Telegram-канале министерства.
В ведомстве отметили, что еще 30 ноября погода позволила с некоторыми ограничениями возобновить перевалку грузов и пассажирские перевозки в основных морских портах черноморского побережья.
Ранее в этот день в МЧС России сообщили, что ураган в Донецкой Народной Республике (ДНР), Крыму и Севастополе отнесен к ЧС федерального уровня.
С 26 ноября на территорию ряда субъектов Южного федерального округа оказывают влияние опасные метеорологические явления в виде ветра до 40 м/с и дождя со снегом.
Основной удар стихии пришелся на Крым. Так, 1 декабря глава республики Сергей Аксенов сообщил, что пять человек погибли и 12 пострадали в результате шторма в регионе.