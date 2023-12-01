Пензенская область и Мордовия продолжат вместе работать в области образования

Министры образования Пензенской области и Мордовии официально закрепили на бумаге давнее сотрудничество регионов сразу по нескольким направлениям. Соответствующее соглашение было подписано в рамках образовательной программы Дня пензенской области на международной выставке «Россия» в Москве.

По словам главы министерства образования Мордовии Елены Солдатовой, которые приводит ИА «Пенза-пресс», регионы связывает не только территориальная и историческая общность, но и большая дружба в том числе со школами и педагогами. Подписанное соглашение позволит усилить работу по созданию федерального образовательного пространства.

Агентство отмечает, что во время Дня Пензенской области на выставке в Москве была представлена образовательная программа. Представители делегации рассказали о главных исторических знаменитостях региона и основных вехах археологических изысканий в бассейне реки Суры.

Международная выставка-форум «Россия» — это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. В течение всего времени проведения выставки гостей ждут культурно-развлекательные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программа. Посетителям представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций.