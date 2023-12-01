В алтайском заказнике «Лебединый» открыли пункт обогрева
Пункт обогрева для посетителей открыли на смотровой площадке озера Светлое в заказнике «Лебединый», расположенном в Советском районе Алтайского края. Об этом в пятницу, 1 декабря, сообщает пресс-служба регионального минприроды.
Теперь посетители заказника смогут длительное время наблюдать за обитателями озера вне зависимости от холодов. Сейчас на озере можно увидеть от 20 до 50 лебедей и многочисленных уток. По мере похолодания число зимующих птиц будет увеличиваться, пишет altapress.ru.
Работы по обустройству пункта обогрева начались в августе 2023 года на грант от губернатора Алтайского края в размере 500 тыс. рублей. Остальные финансовые ресурсы были использованы из средств заказника.
Благодаря эффективному взаимодействию с региональным министерством промышленности и энергетики оперативно был решен вопрос по подключению объекта площадки к электросетям.