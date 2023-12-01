Курорт «Красная Поляна» открыл зимний сезон

Курорт «Красная Поляна» открыла зимний сезон в пятницу, 1 декабря. Об этом сообщается в Telegram-канале курорта.

Были открыты лыжные трассы «Первый снег», «Цирк-2», «Аибга», «Восточный цирк-2». Также начал действовать сноупарк в «Цирке-2».

Кроме того, открыты канатные дороги «Красная Поляна», «Реликтовый лес» и «Вершина».

Также в этот день курорт «Газпром Поляна» открыл тестовые катания на «Альпике». В свою очередь, курорт «Роза Хутор» в своем Telegram-канале объявила об открытии зимнего сезона 8 декабря.

«В этом году мы открываем сезон 1 декабря, в последний раз мы так рано открывали сезон пять лет назад, в 2018 году. Мы ждем, что горнолыжный сезон будет снежным, будет много гостей в этом году, каждый год мы примерно прибавляем на 10% по загрузке отелей, ну и такое раннее открытие говорит о том, что зима будет снежной», — передает «РИА Новости» слова гендиректора курорта «Красная Поляна» Яны Перепечаевой.

Она отметила, что ожидается около 800 тыс. гостей на весь сезон. Перепечаева указала, что основные трассы для катания будут открыты ближе к новогоднему сезону.

В январе в Альянсе турагентств рассказали «Известиям», что российским направлением номер один на новогодние праздники в 2023 году стал Сочи, а именно Красная Поляна.