Еще один поезд вышел на линию самарского метро после капремонта
В метрополитене Самары на линии начал работать еще один электропоезд, вагоны которого были капитально отремонтированы специалистами «Метровагонмаша» в Санкт-Петербурге. Это стало результатом работы по масштабному обновлению технического парка МП «Самарский метрополитен».
Как поясняет НИА «Самара» со ссылкой на городскую администрацию, капремонт провели в рамках подпрограммы «Развитие пассажирского транспорта в Самарской области» госпрограммы «Развитие транспортной системы Самарской области» до 2025 года.
Агрегаты, новые узлы и кузова поезда полностью соответствуют всем требованиям, которые предъявляются в том числе к обеспечению безопасности пассажирских перевозок.
Обновлять вагоны электропоездов, которые выработали свой ресурс или срок эксплуатации которых закончится в ближайшее время, продолжат по ранее сверстанному плану.
Всего же начиная с 2019 года МП «Самарский метрополитен» привело в порядок 32 вагона. Постепенно специалисты усовершенствуют весь парк, состоящий из 50 вагонов.