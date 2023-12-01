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Осень 2023 года в Томске стала самой теплой с конца XIX века

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Фото: РИА Новости/Таисия Воронцова
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Осень 2023 года в Томске стала самой теплой с конца XIX века. Особенно отличился октябрь — он стал вторым самым теплым за всю историю наблюдений, рассказала в пятницу, 1 декабря, доцент кафедры метеорологии и климатологии Томского госуниверситета (ТГУ) Ирина Кужевская.

«В XX и XXI веках это самая теплая осень. Последний раз столь же теплая осень в Томске наблюдалась в 1884 году. Так сложилось, что все месяцы сезона были выше нормы по температуре, при этом октябрь был аномально теплым», — сказала специалист, ее цитату приводит РИА «Томск».

По словам ученой, самым «обычным» месяцем в текущем году был сентябрь. Средняя температура воздуха держалась на уровне +11 градусов при норме в +9 градусов.

При этом октябрьская погода была далека от нормы. Этот месяц был невероятно теплым — самым жарким за последние годы и за всю историю наблюдений. Средняя температура составила +5,3 градуса. Немного теплее был лишь октябрь 1932 года, когда климатологи зафиксировали +5,4 градуса, добавила доцент.

Как отметила Кужевская, ноябрь 2023 года был теплым, но не среди «чемпионов». Средняя температура составила –4,7 градуса. В соответствующем рейтинге он занял бы лишь 15–16-е место.

«Здесь рекорд держит ноябрь 2013 года со средней температурой всего –1,6 градуса. Ноябри теплее нынешнего бывали не только в XXI веке, но и, например, в 1970-х годах», — подытожила климатолог.

В конце ноября сообщалось, что в Томске ожидаются морозы до –27 градусов. Первая декада декабря сначала будет теплой и снежной, а затем снег прекратится, и в городе значительно похолодает.

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