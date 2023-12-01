Число погибших после ударов Израиля по сектору Газа возросло до 32

Число погибших с момента возобновления военных действий Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа выросло до 32 человек. Об этом говорится в пятницу, 1 декабря, в сообщении министерства здравоохранения Газы.

«Число жертв массовых убийств израильской оккупации в течение трех часов после завершения перемирия выросло до 32, десятки получили ранения различной степени, большинство [погибших и раненых] — женщины и дети», — указано в сообщении ведомства на странице в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Ранее 1 декабря, телеканал Al Jazeera, сообщил, что по меньшей 21 человек погиб с момента возобновления военных действий в секторе Газа. Также добавлялось, что ЦАХАЛ попросила жителей некоторых районов Хан-Юниса покинуть территорию перед ожидаемой атакой в этом районе.

Тогда же Израиль заявил о том, что боевики ХАМАС нарушили перемирие и открыли огонь по израильской территории. В связи с этим израильская армия возобновила боевые действия в Газе, уточнили в военном ведомстве.

Действовавшее с 24 ноября перемирие между Израилем и ХАМАС истекло 1 декабря в 7:00 (8:00 мск). Так, благодаря данному соглашению о временном прекращении огня стороны обменялись свыше 200 заложниками и заключенными.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.