Дополнительную технику вывели для уборки снежных завалов в Ульяновске

В Ульяновске усилят работу по очистке от снежных завалов улиц в микрорайонах, частном секторе и подходов к социальным объектам. Соответствующее поручение дал руководителям районов и квартальным уполномоченным глава города Александр Болдакин во время заседания утреннего штаба по жизнеобеспечению Ульяновска.

При этом градоначальник отметил, что, несмотря на новый снегопад, за ночь службы успели очистить и обработать реагентами основные дороги города. Теперь необходимо сосредоточить усилия на их расширение, так как образовавшиеся снежные валы сузили проезжую часть, объяснил Болдакин.

По словам директора «Дорремстроя» Николая Болдырева, которые приводит ulpravda.ru, в ночь на 1 декабря с проспекта Антонова, улиц Карла Маркса, Энгельса, Дворцовой и Орлова, а также с переулков Комсомольского и Карамзина вывезли 134 самосвала снега. За свою ночную смену рабочие использовали 193 т песко-соляной смеси и 10,5 т твердого реагента. Частный сектор удалось расчистить на 70%, сегодня работа продолжится.

Ранее, 27 ноября, сообщалось, что в Ульяновске с 20 ноября, с начала сильных снегопадов, использовали 1,7 тыс. т песко-соляной смеси и 104 т реагента.