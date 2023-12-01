Больше 60 новых автобусов вышли на маршруты в Оренбурге
В Оренбурге 1 декабря 63 новых автобуса марки «Нефаз» вышли на маршруты № 6, 7 и 10. Прежние транспортные средства будут распределены на другие маршруты.
Партия автобусов поступила в город 18 ноября. Транспорт был закуплен в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В первый день зимы оренбуржцы смогли оценить новые машины.
Кондукторы отмечают, что порядка 75–80% пассажиров оплачивают проезд по безналичному расчету, отмечает «Урал56.Ру». При этом безбилетников практически не осталось.
Обновление подвижного состава в Оренбурге проходит с 2022 года. Тогда в город поступили 67 автобусов «ЛиАЗ». Стоимость новых транспортных средств составила почти 1 млрд рублей.
В конце ноября новые электробусы поступили в Липецк. Они выйдут на маршруты в новых отдаленных районах города.