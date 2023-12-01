Реклама
Прямой эфир
Мир
Израиль обвинил ХАМАС в невыполнении обязательств по заложникам
Мир
NYT сообщила о получении Израилем данных об атаке ХАМАС за год до нападения
Общество
Обильные снегопады обрушатся на Москву в воскресенье
Происшествия
На рынке «Садовод» в Москве произошел пожар
Общество
Гражданин РФ и Италии признал вину в подрыве ж/д под Рязанью по заданию Киева
Мир
Politico назвало Лиз Трасс «секретным оружием» Байдена в помощи Украине
Мир
Число погибших после ударов Израиля по сектору Газа возросло до 32
Наука и техника
Ракета-носитель «Союз» с кораблем «Прогресс МС-25» стартовала с Байконура
Мир
Орбан предложил ЕС вернуться к вопросу членства Украины через 5-10 лет
Спорт
Полицейские пострадали в драке футбольных фанатов перед матчем Лиги конференции
Мир
Зеленский объявил о создании линии обороны от Донбасса до Западной Украины
Общество
Генконсульства ФРГ закрылись в Екатеринбурге и Новосибирске
Политика
В Кремле заявили о продолжении РФ контактов по освобождению россиян из Газы
Мир
WSJ узнала о продлении Израилем и ХАМАС перемирия еще на один день
Армия
В России начался серийный выпуск боеприпасов для FPV-дронов
Сюжет:

Больше 60 новых автобусов вышли на маршруты в Оренбурге

0
Фото: minstroyoren.orb.ru
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Оренбурге 1 декабря 63 новых автобуса марки «Нефаз» вышли на маршруты № 6, 7 и 10. Прежние транспортные средства будут распределены на другие маршруты.

Партия автобусов поступила в город 18 ноября. Транспорт был закуплен в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В первый день зимы оренбуржцы смогли оценить новые машины.

Кондукторы отмечают, что порядка 75–80% пассажиров оплачивают проезд по безналичному расчету, отмечает «Урал56.Ру». При этом безбилетников практически не осталось.

Обновление подвижного состава в Оренбурге проходит с 2022 года. Тогда в город поступили 67 автобусов «ЛиАЗ». Стоимость новых транспортных средств составила почти 1 млрд рублей.

В конце ноября новые электробусы поступили в Липецк. Они выйдут на маршруты в новых отдаленных районах города.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023