Первый участок дороги Калуга – Серпухов отремонтировали по нацпроекту
В Ферзиковском районе Тверской области завершили ремонт первого участка дороги Калуга – Серпухов. Общая протяженность участка составляет 20 км.
На участке уложили два слоя покрытия, укрепили обочины, обустроили 25 съездов и отремонтировали трубы. Кроме того, вдоль участка появились 19 остановочных пунктов и новые дорожные знаки.
Работы проводились в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Полностью завершить ремонт трассы планируется до 1 сентября 2024 года, пишет газета «Весть».
Ранее сообщалось, что по нацпроекту в Ферзиковском районе отремонтировали и ввели в эксплуатацию дороги регионального и муниципального значения, которые ведут к старинным усадьбам и воинским мемориалам.