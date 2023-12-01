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Первый участок дороги Калуга – Серпухов отремонтировали по нацпроекту

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Фото: Министерство транспорта Калужской области
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В Ферзиковском районе Тверской области завершили ремонт первого участка дороги Калуга – Серпухов. Общая протяженность участка составляет 20 км.

На участке уложили два слоя покрытия, укрепили обочины, обустроили 25 съездов и отремонтировали трубы. Кроме того, вдоль участка появились 19 остановочных пунктов и новые дорожные знаки.

Работы проводились в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Полностью завершить ремонт трассы планируется до 1 сентября 2024 года, пишет газета «Весть».

Ранее сообщалось, что по нацпроекту в Ферзиковском районе отремонтировали и ввели в эксплуатацию дороги регионального и муниципального значения, которые ведут к старинным усадьбам и воинским мемориалам.

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