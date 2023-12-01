Лыжно-роллерную трассу под Тверью расширят
В Тверской области расширят лыжно-роллерную трассу у села Гришкино. Об этом сообщил глава региона Игорь Руденя.
По его словам, земельные участки для расширения трассы уже сформированы. Таким образом, спортивный центр уже в ближайшее время получит дополнительное развитие.
«Тверские ведомости» отмечают, что в Тверской области начали спортивный путь многие именитые спортсмены, в том числе лыжница Наталья Непряева.
Ранее сообщалось, что в двух округах Тверской области в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» откроют новые модульные гостиницы и глэмпинги.