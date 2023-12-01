Омские пчеловоды отсудили у аграриев 4 млн рублей за гибель насекомых

Пчеловоды в Омской области через суд добились компенсации за гибель 126 пчелосемей. Производителей не предупредили об обработке полей в Азовском районе пестицидами.

Иск в суд поступил от руководителей пчеловодческих хозяйств. Они требовали компенсаций от предприятия, которое занимается продажей удобрений и агрохимических продуктов. Пчеловоды указали, что компания своевременно не оповестила население об обработке полей с цветущим рапсом. Об этом сообщает ИА «Омскрегион».

Результаты экспертизы подтвердили, что обработка полей привела к гибели 126 пчелосемей. Суд удовлетворил требования пчеловодов и постановил взыскать с компании почти 4,2 млн рублей.

Исполнительные документы о взыскании поступили в отдел судебных приставов. Для обеспечения исполнения решения суда были вынесены постановления о запрете регистрационных действий в отношении транспорта компании, а также наложен арест на счета организации. Компенсации пчеловодам были полностью выплачены.