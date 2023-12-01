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Минздрав сектора Газа сообщил о 21 погибшем в результате возобновления боев

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Фото: REUTERS/Fadi Shana
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По меньшей 21 человек погиб с момента возобновления военных действий в секторе Газа, сообщает в пятницу, 1 декабря, Al Jazeera со ссылкой на данные министерства здравоохранения палестинского анклава.

Так, два человека были убиты в Бейт-Лахии, семь — в Магази, один — в Хан-Юнисе, два — в Хамаде и девять — в Рафахе.

Телеканал со ссылкой на журналистку Хинд Худари также сообщил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) просит жителей некоторых районов Хан-Юниса покинуть территорию перед ожидаемой атакой в этом районе.

«Израильские силы разбрасывают листовки среди жителей с просьбой эвакуироваться в Рафах, но они также нацелены на Рафах», — заявила Худари.

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Ранее в этот день Израиль заявил о том, что боевики ХАМАС нарушили перемирие и открыли огонь по израильской территории. В связи с этим израильская армия возобновила боевые действия в Газе, уточнили в военном ведомстве.

Тогда же стало известно, что действовавшее с 24 ноября перемирие между Израилем и ХАМАС истекло 1 декабря в 7:00 (8:00 мск). Так, благодаря данному соглашению о временном прекращении огня стороны обменялись свыше 200 заложниками и заключенными.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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