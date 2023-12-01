В Крыму пять человек погибли и 12 пострадали в результате шторма

Пять человек погибли и 12 пострадали в результате шторма в Крыму, заявил 1 декабря в Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов.

По его словам, также произошло затопление 159 частных домовладений, двух многоквартирных домов, 193 приусадебных участков, 60 дачных домов в трех муниципалитетах.

«Из затопленных жилых домов уже в первые часы было эвакуировано 445 человек, из них 69 детей. В настоящее время в пунктах временного размещения остаются 53 человека, в том числе шестеро детей», — сказал он.

Он отметил, что стихия затронула 320 населенных пунктов в 18 муниципальных образованиях. Электроснабжение было нарушено в 273 населенных пунктах, без электричества находилось более 500 тыс. человек.

Максимально пострадавшими в результате шторма оказались берегоукрепительные сооружения, пляжи и набережные в городах Ялта, Алушта, Евпатория, Феодосия, Керчь, Судак, а также в приморских сельских населенных пунктах.

Ранее, 27 ноября, сообщалось об одном погибшем и 10 пострадавших в результате стихии.

25 ноября Крым накрыл мощнейший за всю историю метеорологических наблюдений мегашторм. Без электричества в разгар урагана осталось около 500 тыс. человек. Это привело и к отключениям воды и канализации. Сакский район и Евпатория названы самыми пострадавшими регионами.

Глава республики Сергей Аксенов сообщил о введении режима ЧС в 10 муниципалитетах Крыма.