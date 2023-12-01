Три человека утонули в Оренбургской области за месяц
В Оренбургской области три человека погибли на водных объектах за ноябрь. Об этом сообщает РИА «Оренбуржье» со ссылкой на региональное управление МЧС.
Одна из трагедий произошла 29 ноября в селе Соболево. Местные жители извлекли из реки Чаган тело 24-летнего мужчины. Точные обстоятельства его гибели устанавливают инспекторы ГИМС и правоохранительные органы.
Всего с начала 2023 года на водоемах погибли 48 жителей Оренбуржья. По сравнению с 2022 годом число жертв воды увеличилось.
В Алтайском крае в реке Каменка было обнаружено тело восьмилетнего ребенка с инвалидностью. Установлено, что 27 ноября он под присмотром мамы гулял во дворе усадьбы, женщина отвлеклась, и мальчик пропал. По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело.