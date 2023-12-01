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Захарова ответила на претензии Бербок о поведении Лаврова на СМИД ОБСЕ

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова 1 декабря ответила на претензии главы МИД Германии Анналены Бербок к министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову.

Накануне немецкая министр пожаловалась, что ее российский коллега якобы появляется в зале выступлений на заседании Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СМИД ОБСЕ) «только когда говорит сам, а не для того, чтобы слушать других».

Захарова напомнила Бербок, что еще год назад Германию совсем не волновало отсутствие Лаврова в зале, когда польское председательство вообще не направило России приглашение на официальное мероприятие.

«Жаль, она раньше не сказала, что так жаждет любоваться Лавровым в зале. Тогда натовские страны, понимая ее печаль, не препятствовали бы прибытию российской делегации на международные форумы», — написала дипломат в своем Telegram-канале.

Она также добавила, что кто-то должен напомнить Бербок, что выступления на Совете министров транслируются онлайн и послушать всех участников можно в любой точке планеты. А вот принять в них участие самому — только находясь в зале, отметила она.

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Ранее, 30 ноября, Захарова отметила, что министры иностранных дел стран Запада в большинстве своем «говорили о ерунде» на заседании СМИД ОБСЕ в Северной Македонии в отличие от главы МИД РФ Лаврова, который «говорил о сути».

Также она добавила, что следующее выступление Лаврова на заседании СМИД ОБСЕ коснется в том числе кризиса безопасности в Европе, вызванного нежеланием США выстраивать нормальный порядок отношений.

Двухдневный формат СМИД ОБСЕ, проходящего 30 ноября — 1 декабря в Скопье (Северная Македония), включает пленарные заседания и другие мероприятия в рамках совета и на его полях. Как отмечается, в программе Лаврова запланированы как многосторонние, так и двусторонние переговоры.

В частности, он уже встретился с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто и обсудил ситуацию на Украине и ряд других международных проблем. Лавров также обсудил с министром иностранных дел Северной Македонии, действующим председателем ОБСЕ Буяром Османи и главой министерства иностранных и европейских дел и торговли Мальты, будущим председателем объединения Ианом Борчем состояние дел в ОБСЕ.

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