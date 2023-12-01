Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наступление зимы ознаменовало переход к новой фазе в конфликте с Россией. Соответствующее заявление он сделал в пятницу, 1 декабря, в интервью Associated Press.

«У нас новая фаза <конфликта>, и это факт <…> Зима — это в целом новая фаза <конфликта>», — заявил президент Украины.

По его мнению, во время зимы конфликт начинает разворачиваться не только на линии соприкосновения, но и в городах. Зеленский добавил, что он остался недоволен результатами летнего контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Мы теряем людей, я не удовлетворен. Мы не получили всего того оружия, которое хотели, я не могу быть удовлетворен, но и не могу слишком сильно жаловаться», — заявил украинский лидер.

При этом Зеленский признал, что эскалация конфликта на Ближнем Востоке переключила на себя фокус глобальной общественности.

«Это факт, только слепой не признает этого», — добавил он.

29 ноября российский сенатор Алексей Пушков назвал невменяемостью заявления об успехах ВСУ на фронте, которые прозвучали на обсуждении результатов украинского контрнаступления, напоминает «Газета.Ru».

В конце октября бывший советник экс-президента Украины Олег Соскин заявил, что нынешний украинский президент Владимир Зеленский скрывает правду о провалах ВСУ на передовой. Как отметил Соскин, Зеленский врет украинцам о потерях в рядах армии и всесторонней поддержке Киева со стороны Запада.

15 октября президент России Владимир Путин указал на то, что потери Украины в ходе контрнаступления оцениваются как восемь к одному. Он отметил, что Вооруженные силы РФ улучшают свое положение почти на всей линии соприкосновения в зоне спецоперации.

Также в октябре российский лидер заявил, что Украина продержится всего неделю, если поставки западного вооружения прекратятся. Он сообщил, что ВСУ с начала контрнаступления потеряли свыше 90 тыс. человек в виде санитарных и безвозвратных потерь.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.