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Один человек погиб в массовом ДТП с грузовиками в Пермском крае

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Легковой автомобиль столкнулся с четырьмя грузовиками на трассе в Пермском крае. Водитель иномарки погиб.

Авария произошла вечером 30 ноября на дороге между Очерским и Нытвенским районами. По данным ИА «Ура.ру», водитель автомобиля Nissan Qashqai не справился с управлением и в зоне действия знака «Обгон запрещен» оказался на встречной полосе. В результате он столкнулся с несколькими грузовиками.

Водитель иномарки скончался на месте. Его пассажир практически не пострадал. По факту ДТП проводится проверка.

В Новосибирске вечером 30 ноября водитель автомобиля Renault Symbol выехал на полосу встречного движения дороги К-17р и столкнулся с грузовиком. Дети трех и 12 лет погибли, водителя легковушки госпитализировали.

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