Один человек погиб в массовом ДТП с грузовиками в Пермском крае
Легковой автомобиль столкнулся с четырьмя грузовиками на трассе в Пермском крае. Водитель иномарки погиб.
Авария произошла вечером 30 ноября на дороге между Очерским и Нытвенским районами. По данным ИА «Ура.ру», водитель автомобиля Nissan Qashqai не справился с управлением и в зоне действия знака «Обгон запрещен» оказался на встречной полосе. В результате он столкнулся с несколькими грузовиками.
Водитель иномарки скончался на месте. Его пассажир практически не пострадал. По факту ДТП проводится проверка.
В Новосибирске вечером 30 ноября водитель автомобиля Renault Symbol выехал на полосу встречного движения дороги К-17р и столкнулся с грузовиком. Дети трех и 12 лет погибли, водителя легковушки госпитализировали.