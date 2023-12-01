Технические особенности немецких боевых машин пехоты (БМП) Marder, которые получили Вооруженные силы Украины (ВСУ), не соответствуют условиям, которые сложились на фронте в ходе конфликта с Россией. Об этом 1 декабря рассказал попавший в российский плен украинский военнослужащий Владимир Чайковский, который обучался управлению БМП Marder на полигоне в Германии.

«Их Marder сделан под их оружие. Все эти полочки, крепления под наше оружие не подходят. Мы зашли в них (в БМП. — Ред.) со своими автоматами, оказалось, что ничего не подходит. Автомат Калашникова там не становится никак. Ты его в любом случае держишь перед собой, стволом в подбородок. Положишь его на колени — он мешает товарищу слева или товарищу справа», — цитирует Чайковского ТАСС.

Он также добавил, что хотя пехота в немецком БМП размещается действительно с удобством, однако уровень проходимости машины ожиданий не оправдывает. «На нем только по асфальту ездить, на парад. Когда скользко, она плывет», — указал пленный.

Кроме того, пленный отметил, что в Германии украинских военнослужащих научили только «залезать в Marder», а всë остальное время у них были «чай, кофе, какао».

Ранее, 22 ноября, правительство Германии сообщило, что с 13 ноября отправило Украине 20 БМП Marder и более 2 тыс. артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм. Список вооружений появился на сайте правительства страны. Таким образом, общее количество переданных за всё время ФРГ данных БМП достигло 80 единиц. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок 13 ноября сказала, что в ФРГ обещают значительно нарастить поддержку Украины в следующем году.

До этого, 27 сентября, газета The Wall Street Journal отметила, что западное вооружение ВСУ часто выходит из строя из-за недостатка обучения украинских боевиков. Автор статьи подчеркнул, что немецким солдатам необходимо было обучаться не менее четырех месяцев перед эксплуатацией гаубиц Panzerhaubitze, а бойцы ВСУ проходили обучение всего пять недель. Кроме того, украинские военные добавили, что эти же боевые машины часто ломаются из-за непрерывного использования.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне проводимой с 24 февраля 2022 года спецоперации РФ по защите Донбасса, решение о которой принято после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.