Девятилетняя девочка погибла при пожаре в Челябинской области
Прокуратура проводит проверку по факту гибели девятилетней девочки во время пожара в селе Варна Челябинской области. Устанавливаются причины пожара.
Информация о возгорании поступила в ночь на 1 декабря. Пожар произошел квартире дома на четырех хозяев. К моменту прибытия пожарных огонь перешел на крышу здания, пишет ИА «Ура.ру».
В горевшей квартире находились двое взрослых и пятеро детей. Девятилетняя девочка погибла.
Семья девочки характеризуется как благополучная. Прокуратура намерена дать оценку исполнения законодательства органами профилактики.
В ночь на 1 декабря пожар произошел в пятиэтажном жилом доме в Хабаровске. Изначально загорелись домашние вещи, затем огонь распространился по этажам и коридорам. Три человека погибли.