Захарова назвала условия деэскалации на Корейском полуострове

Путем к деэскалации напряженности на Корейском полуострове является прекращение военной активности США. Об этом 1 декабря заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Так она ответила на заявление КНДР о том, что страна намерена возобновить все меры, приостановленные межкорейским Военным соглашением от 19 сентября 2018 года.

«В Москве убеждены, что путь к деэскалации напряженности лежит через прекращение агрессивной военной активности Вашингтона в субрегионе, а также налаживание взаимоуважительного диалога на основе учета законных интересов в области безопасности всех вовлеченных в корейское урегулирование сторон», — сказано в заявлении Захаровой.

По ее словам, налаживание диалога на основе учета законных интересов в области безопасности всех вовлеченных в корейское урегулирование сторон также поспособствует снижению обострения ситуации.

Ранее, 11 ноября, министерство иностранных дел Северной Кореи обвинило госсекретаря США Энтони Блинкена в разжигании конфликта на Корейском полуострове. В рамках общего турне по Азии и Ближнему Востоку Блинкен 8 ноября прилетел в Сеул для переговоров с главой МИД Республики Корея Пак Чином, в ходе которых стороны выразили глубокое беспокойство по поводу военного сотрудничества РФ и КНДР.

20 октября в Северной Корее назвали размещение стратегических военных активов США на территории Южной Кореи попыткой развязать ядерную войну. Так в КНДР отреагировали на посадку военного американского самолета около Сеула. Поводом для слов о ядерной угрозе послужил тот факт, что стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress способен нести ядерное оружие.

13 октября ЦТАК сообщило, что после захода атомного авианосца США «Рональд Рейган» в Южную Корею КНДР пригрозила нанести удар по стратегическим объектам США, расположенным на Корейском полуострове. Отмечалось, что размещение различных ядерных активов на Корейском полуострове является актом «откровенной военной провокации, которая доводит ситуацию до необратимого развития».

12 октября замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что ситуация на Корейском полуострове тревожит Россию. По его словам, решение корейской ядерной проблемы только отдаляется из-за действий Вашингтона и его союзников.