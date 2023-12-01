Реклама
Прямой эфир
Мир
Израиль обвинил ХАМАС в невыполнении обязательств по заложникам
Мир
NYT сообщила о получении Израилем данных об атаке ХАМАС за год до нападения
Общество
Обильные снегопады обрушатся на Москву в воскресенье
Мир
Минфин США ввел новые санкции против граждан КНДР и одной организации
Общество
Гражданин РФ и Италии признал вину в подрыве ж/д под Рязанью по заданию Киева
Мир
Politico назвало Лиз Трасс «секретным оружием» Байдена в помощи Украине
Мир
Сенатор США указал на отсутствие шансов у Киева вернуть Крым
Мир
ЦАХАЛ заявила о нарушении ХАМАС условий перемирия
Наука и техника
В «Сириусе» представили робота-водолаза и дрон с вертикальной системой взлета
Спорт
Полицейские пострадали в драке футбольных фанатов перед матчем Лиги конференции
Мир
Зеленский объявил о создании линии обороны от Донбасса до Западной Украины
Общество
Генконсульства ФРГ закрылись в Екатеринбурге и Новосибирске
Армия
Военная полиция РФ выявила более 220 пособников ВСУ с начала года
Мир
WSJ узнала о продлении Израилем и ХАМАС перемирия еще на один день
Армия
В России начался серийный выпуск боеприпасов для FPV-дронов

Захарова назвала условия деэскалации на Корейском полуострове

Захарова: деэскалации на Корейском полуострове мешает военная активность США
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Путем к деэскалации напряженности на Корейском полуострове является прекращение военной активности США. Об этом 1 декабря заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Так она ответила на заявление КНДР о том, что страна намерена возобновить все меры, приостановленные межкорейским Военным соглашением от 19 сентября 2018 года.

«В Москве убеждены, что путь к деэскалации напряженности лежит через прекращение агрессивной военной активности Вашингтона в субрегионе, а также налаживание взаимоуважительного диалога на основе учета законных интересов в области безопасности всех вовлеченных в корейское урегулирование сторон», — сказано в заявлении Захаровой.

По ее словам, налаживание диалога на основе учета законных интересов в области безопасности всех вовлеченных в корейское урегулирование сторон также поспособствует снижению обострения ситуации.

Блоковое скопление: США сколачивают коалицию на корейском полуострове
Удалось ли главе Госдепа реанимировать внимание к Украине и настроить против РФ регион

Ранее, 11 ноября, министерство иностранных дел Северной Кореи обвинило госсекретаря США Энтони Блинкена в разжигании конфликта на Корейском полуострове. В рамках общего турне по Азии и Ближнему Востоку Блинкен 8 ноября прилетел в Сеул для переговоров с главой МИД Республики Корея Пак Чином, в ходе которых стороны выразили глубокое беспокойство по поводу военного сотрудничества РФ и КНДР.

20 октября в Северной Корее назвали размещение стратегических военных активов США на территории Южной Кореи попыткой развязать ядерную войну. Так в КНДР отреагировали на посадку военного американского самолета около Сеула. Поводом для слов о ядерной угрозе послужил тот факт, что стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress способен нести ядерное оружие.

13 октября ЦТАК сообщило, что после захода атомного авианосца США «Рональд Рейган» в Южную Корею КНДР пригрозила нанести удар по стратегическим объектам США, расположенным на Корейском полуострове. Отмечалось, что размещение различных ядерных активов на Корейском полуострове является актом «откровенной военной провокации, которая доводит ситуацию до необратимого развития».

12 октября замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что ситуация на Корейском полуострове тревожит Россию. По его словам, решение корейской ядерной проблемы только отдаляется из-за действий Вашингтона и его союзников.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023