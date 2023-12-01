Объем промышленного производства в Петербурге вырос на 10% в 2023 году
С начала 2023 года объем промышленного производства в Санкт-Петербурге увеличился на 10,4% по сравнению с тем же периодом 2022 года. В Ленинградской области этот показатель вырос на 7,2%. Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на данные Петростата.
Больше всего показатели улучшились в области производства текстиля (+38%). Производство одежды чуть отстает, улучшение на 36%. Также на местных производства удалось сделать большое количество товаров из кожи, компьютеров, электроники и оптики.
А вот в сегменте выпуска автомобилей, прицепов и полуприцепов зафиксировано снижение на 85% год к году. Добыча полезных ископаемых также сократилась на 33%, отмечает телеканал «78».
В начале ноября сообщалось об открытии АвтоВАЗом в Санкт-Петербурге нового регионального филиала своего научно-технического центра. Объект расположен в деловом комплексе NEVKA. На базе центра будут проходить стажировку учащиеся петербургских университетов, в том числе и будущие дизайнеры.