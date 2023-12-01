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Националист Демушкин сообщил о своем задержании полицией Тбилиси

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Фото: ТАСС/Артем Коротаев
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Грузинская полиция задержала националиста Дмитрия Демушкина в аэропорту Тбилиси, сообщил он сам 1 декабря.

«Задержан полицией в аэропорту Тбилиси. Сразу при сходе с самолета. Летел по делам, билеты, отели в порядке, по-русски объяснять причину задержания отказываются», — отметил он в своем Telegram-канале.

Демушкин также добавил, что Грузия не гостеприимная страна, указала «Газета.Ru».

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Ранее, 23 ноября, Тверской суд Москвы зарегистрировал два административных протокола в отношении Демушкина за дискредитацию Вооруженных сил (ВС) России. Протоколы зарегистрированы по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ»). По данной статье грозит штраф до 100 тыс. рублей.

До этого, 8 ноября, Демушкин сообщил, что у него в квартире прошел обыск. Позднее его адвокат Олег Колесников сказал «Известиями», что бывшего организатора «Русских маршей» допросили и изъяли у него телефон. Как уточнил источник «Известий», обыск был проведен по делу по ст. 280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»).

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