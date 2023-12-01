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Проект «Открой#Моспром» отметили премией индустрии событийного маркетинга

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Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
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Один из ведущих столичных проектов промышленного туризма — «Открой#Моспром» — стал лауреатом профессиональной премии индустрии событийного маркетинга и интегрированных коммуникаций bema!. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Проект занял третье место в номинации «Лучшая промышленная экскурсия».

«Номинация стала восьмой в копилке наград проекта «Открой#Моспром» и в очередной раз подчеркнула его значимость и популярность, а также высокую заинтересованность в столичной промышленности», – отметил Овчинский.

По его словам, за пять лет участниками проекта стали более 14,6 млн человек. «Для них провели более 2 тыс. экскурсий и свыше 70 онлайн-туров по более чем 120 промплощадкам, а также организовали свыше 500 мастер-классов», — уточнил Овчинский.

Экскурсии проводят на столичных фабриках и заводах, а также на высокотехнологичных предприятиях. В рамках проекта можно узнать, например, о производстве лифтов и оборудования к ним, об изготовлении тормозных систем для вагонов метро и междугородних поездов, о переработке электрической техники.

Кроме того, участникам предлагают совершить онлайн-туры по предприятиям, в которые невозможно попасть. Свыше 70 таких выпусков доступны на сайте и в соцсетях проекта. Некоторые из этих экскурсий проходят с участием артистов театра и кино, режиссеров, телеведущих и музыкантов.

Проект «Открой#Моспром» реализуется с 2019 года. Его цель — познакомить жителей столицы с работой промпредприятий города. Проект был отмечен различными наградами.

Премия bema! присуждается международным изданием об индустрии событийного маркетинга и живых коммуникаций Live Communication Magazine с 2017 года. Она учреждена с целью развития событийного маркетинга в России, создания площадки для обмена опытом.

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