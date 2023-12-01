Израиль обвинил ХАМАС в невыполнении обязательств по заложникам

Палестинское движение ХАМАС не выполнило обязательства по освобождению из плена большего числа женщин, заявили 1 декабря в офисе премьера Израиля Биньямина Нетаньяху.

«ХАМАС нарушило соглашение, не выполнило обязательства по освобождению всех женщин-заложниц и выпустило ракеты по Израилю», — приводит сообщение газета Times of Israel.

Отмечается, что израильская армия намерена достигнуть целей войны в связи с возобновлением боевых действий в Газе. Речь идет об освобождении заложников и ликвидации ХАМАС.

Ранее в этот день Израиль заявил о том, что боевики ХАМАС нарушили перемирие и открыли огонь по израильской территории. В связи с этим израильская армия возобновила боевые действия в Газе, уточнили в военном ведомстве.

Тогда же стало известно, что действовавшее с 24 ноября перемирие между Израилем и ХАМАС истекло 1 декабря в 7:00 (8:00 мск). Так, благодаря данному соглашению о временном прекращении огня стороны обменялись свыше 200 заложниками и заключенными.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.