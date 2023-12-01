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Путин и Си Цзиньпин провели 15 часов за переговорами в октябре

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели 15 часов за столом переговоров, включая встречи «с глазу на глаз», в октябре. Об этом 30 ноября заявил посол РФ в Китае Игорь Моргулов в интервью китайской газете Global Times.

Он подчеркнул, что в двусторонней повестке дня наиболее значимыми событиями стали взаимные визиты лидеров России и Китая.

«В марте этого года председатель Си Цзиньпин совершил государственный визит в Россию. В октябре президент Владимир Путин принял участие в III Форуме международного сотрудничества «Пояс и путь». Главы двух государств провели встречи. По итогам этих контактов были намечены основные пути дальнейшего развития двусторонних связей», — сказал посол.

Моргулов отметил, что лидеры стран в общей сложности провели за столом переговоров, в том числе «с глазу на глаз», полтора десятка часов.

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Ранее, 17 ноября, Путин заявил, что отношения России и Китая носят уникальный характер — никогда в истории двух государств диалог между Москвой и Пекином не достигал такой высоты и такого качества. По словам российского лидера, в основе этого успеха лежит прежде всего доверие.

До этого, 30 октября, заместитель председателя Центрального военного совета КНР генерал-полковник Чжан Юся сообщил, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК) намерена продолжать углублять стратегическое доверие и сотрудничество с российскими военными. Он назвал РФ первой страной в списке, с кем КНР стремится развивать отношения.

Кроме того, в сентябре глава МИД КНР Ван И заявлял, что руководство Китая намерено продолжать и расширять взаимодействие с РФ, укрепляя позиции обеих сторон на международной арене.

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