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Девочка-подросток внезапно умерла на уроке хореографии в Петербурге

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В Санкт-Петербурге на уроке хореографии внезапно умерла 13-летняя девочка. Урок проходил в Доме детского творчества.

Инцидент произошел 30 ноября. Во время занятия девочка присела на корточки и пожаловалась преподавателю на свое состояние. Затем потеряла сознание и упала на пол. Преподаватель позвонила в скорую помощь и рассказала, что девочка синеет.

Школьницу экстренно госпитализировали, но через два часа стало известно, что она умерла, сообщает телеканал «78» со ссылкой на свои источники.

Телеканалу удалось выяснить, что отец девочки умер в 2017 году, она осталась с матерью и младшим братом. Семья считается благополучной, на учете не состоит.

Тело погибшей отправили на экспертизу, выясняются причины случившегося.

Ранее, 25 ноября, сообщалось, что в Санкт-Петербурге 15-летний подросток случайно выстрелил себе в лицо из сигнального пистолета и, скорее всего, лишится глаза. Предварительно известно, что школьник держал в руках ракетницу и в какой-то момент выстрелил себе в лицо. Как это могло произойти, неизвестно. Подростка доставили в больницу.

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