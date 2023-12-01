NYT сообщила о получении Израилем данных об атаке ХАМАС за год до нападения

Власти Израиля получили сведения о плане нападения палестинского движения ХАМАС на страну более чем за год до того, когда атака была осуществлена. Об этом 30 ноября пишет газета The New York Times, ссылаясь на имеющиеся документы.

СМИ отмечает, что израильские военные и разведчики не восприняли данный план всерьез, посчитав, что он слишком сложен для того, чтобы ХАМАС смогло его осуществить. В документе, который состоит из около 40 страниц и обозначен кодовым названием «Иерихонская стена», поэтапно описывается вторжение, которое движение осуществило 7 октября, что привело к гибели 1,2 тыс. израильтян.

В плане без указания конкретной даты подробно описывался готовящийся штурм через преодоление укреплений вокруг сектора Газа, захват израильских городов и ключевых военных баз. Он также содержал подробные сведения о расположении и численности израильских вооруженных сил, узлах связи и другую конфиденциальную информацию, что вызвало вопросы, каким образом члены движения собирали разведданные и были ли утечки в израильских органах безопасности.

Отмечается, что документ долго обсуждали израильские военные и руководители разведки, однако в итоге пришли к выводу, что атака такого уровня амбициозности находится за пределами возможностей ХАМАС.

Ранее, 7 ноября, газета The Guardian сообщала, что главными организаторами атаки ХАМАС на Израиль 7 октября были глава движения в секторе Газа Яхья Синвар и командующий военным крылом организации «Бригада Аль-Кассам» Мухаммед Ад-Дейф.

До этого, 29 октября, газета The New York Post написала, что год назад спецслужбы Израиля прекратили прослушивание раций участников палестинского движения ХАМАС, сочтя это бесполезным. В публикации отмечалось, что израильские силовики не только недооценили масштабы готовящегося нападения, но и полностью провалили усилия по сбору разведывательной информации, в основном из-за ошибочного предположения, что ХАМАС представляет собой сдерживаемую угрозу.

7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

В секторе Газа с начала конфликта, по данным министерства здравоохранения Палестины на 27 ноября, погибло более 16 тыс. человек. Число раненых в регионе возросло до 35 тыс. человек. С израильской стороны число погибших составляет около 1,4 тыс. человек, еще 5,6 тыс. пострадали.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.