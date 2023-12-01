Пять человек пострадали в крупном ДТП в Коми
В Княжпогостском районе Коми произошло ДТП, травмы в котором получили пять человек. Столкнулись два легковых автомобиля, Kia Cerato и «Лада Ларгус».
Как пишет ИА «Комиинформ» со ссылкой на УГИБДД, авария случилась рано утром, в 6:30, 30 ноября. Мужчина, управляя автомобилем Kia Cerato, на 103-м км дороги Сыктывкар – Ухта – Печора – Усинск – Нарьян-Мар не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с другим легковым автомобилем, двигавшимся навстречу.
В результате пострадали водитель Kia и четыре пассажирки «Ларгуса». Никого из пострадавших не госпитализировали. Избежать более опасных травм помогли пристегнутые ремни безопасности.
Ранее, 28 ноября, сообщалось о завершении расследования уголовного дела о лобовом ДТП с тремя погибшими в Сыктывдинском районе Республики Коми. Фигурантом по нему проходит один из автомобилистов.