Выполнявший рейс Новосибирск – Талакан самолет вернулся в аэропорт вылета

Самолет, выполнявший регулярный рейс по маршруту Новосибирск – Талакан, вернулся в аэропорт вылета из-за технической неисправности. Об этом 30 ноября сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

«Эксплуатируемое авиакомпанией «ИрАэро» воздушное судно Superjet 100, выполнявшее регулярный рейс по маршруту Новосибирск – Талакан, в связи с технической неисправностью совершило возврат в международный аэропорт Новосибирск им. А.И. Покрышкина», ― сказано в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что в настоящее время самолет отстранен от эксплуатации. Также 89 пассажиров будут направлены в пункт назначения на резервном судне.

Ранее, в октябре, произошел похожий случай. Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», который выполнял рейс Екатеринбург – Благовещенск, вернулся в аэропорт вылета по технической причине. Отмечалось, что на борту воздушного судна сработал датчик неисправности одной из систем. Позднее пассажиры были доставлены в пункт назначения.