Реклама
Прямой эфир
Общество
Обильные снегопады обрушатся на Москву в воскресенье
Мир
Минфин США ввел новые санкции против граждан КНДР и одной организации
Мир
Перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось
Мир
Politico назвало Лиз Трасс «секретным оружием» Байдена в помощи Украине
Мир
Сенатор США указал на отсутствие шансов у Киева вернуть Крым
Общество
«Известия» пообщались с прибывшими в Чечню беженцами из Газы
Наука и техника
В «Сириусе» представили робота-водолаза и дрон с вертикальной системой взлета
Спорт
Полицейские пострадали в драке футбольных фанатов перед матчем Лиги конференции
Мир
WSJ узнала о продлении Израилем и ХАМАС перемирия еще на один день
Армия
Военная полиция РФ выявила более 220 пособников ВСУ с начала года
Мир
ХАМАС освободило израильскую невесту россиянина
Происшествия
Три человека погибли при пожаре в пятиэтажке Хабаровска
Армия
В России начался серийный выпуск боеприпасов для FPV-дронов
Армия
«Известия» показали танки ВС РФ с особой защитой на южнодонецком направлении
Мир
США продолжат поддержку Израиля после гуманитарных пауз в Газе

Выполнявший рейс Новосибирск – Талакан самолет вернулся в аэропорт вылета

Вылетевший из Новосибирска самолет вернулся в аэропорт из-за неисправности
0
Фото: t.me/zstproc
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Самолет, выполнявший регулярный рейс по маршруту Новосибирск – Талакан, вернулся в аэропорт вылета из-за технической неисправности. Об этом 30 ноября сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

«Эксплуатируемое авиакомпанией «ИрАэро» воздушное судно Superjet 100, выполнявшее регулярный рейс по маршруту Новосибирск – Талакан, в связи с технической неисправностью совершило возврат в международный аэропорт Новосибирск им. А.И. Покрышкина», ― сказано в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что в настоящее время самолет отстранен от эксплуатации. Также 89 пассажиров будут направлены в пункт назначения на резервном судне.

Ранее, в октябре, произошел похожий случай. Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», который выполнял рейс Екатеринбург – Благовещенск, вернулся в аэропорт вылета по технической причине. Отмечалось, что на борту воздушного судна сработал датчик неисправности одной из систем. Позднее пассажиры были доставлены в пункт назначения.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023