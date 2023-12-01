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Такси насмерть сбило семилетнего ребенка на пешеходном переходе в Кемерово

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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В Кемерово водитель такси насмерть сбил семилетнего ребенка на пешеходном переходе. Об этом сообщили в пятницу, 1 декабря, в пресс-службе СК РФ.

«Председатель СК России (Александр Бастрыкин. — Ред.) поручил представить информацию по обстоятельствам ДТП в Кемерово, в результате которого погиб ребенок», — указано в сообщении пресс-службы в Telegram-канале.

Инцидент произошел днем ранее, 30 ноября. Ребенок переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате наезда на него автомобиля такси он сильно пострадал и скончался в машине скорой помощи по пути в больницу.

По факту произошедшего следственными органами СК РФ по региону инициирован вопрос о передаче материалов возбужденного уголовного дела из органов МВД в свое производство, добавили в пресс-службе.

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В тот же день, 30 ноября, в Новосибирске в ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика погибли двое детей. Как сообщили в пресс-службе региональной ГИБДД, около 21:35 (17:35 мск) водитель за рулем Renault Symbol, двигаясь по автодороге К-17р со стороны города Карасук в сторону поселения Ордынское, выехав на полосу встречного движения, столкнулась с встречным грузовым автомобилем Freightliner. После аварии оба автомобиля съехали в кювет. В результате аварии погибли двое детей 12 и 3 лет. Водителя легковушки госпитализировали.

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