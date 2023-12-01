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Глава комитета Совфеда назвал причиной смерти сенатора Лебедева инфаркт

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Глава комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко 30 ноября назвал причиной смерти сенатора от Нижегородской области Владимира Лебедева инфаркт.

«Владимир Лебедев скончался от инфаркта. Его похоронят в Нижнем Новгороде в субботу или воскресенье — когда решат родные», — приводит слова Тимченко «РИА Новости».

О смерти Владимира Лебедева проинформировал 30 ноября губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Он назвал сенатора «легендой области» и указал на его профессионализм.

Лебедев родился в 1962 году в Гродненской области Белоруссии. Он окончил Нижегородский государственный технический университет по специальности «радиоинженер», а также Всероссийский заочный финансово-экономический институт и Институт развития бизнеса.

С 1997 года Лебедев занимал руководящие должности в компаниях «Лукойл-Нижний Новгород» и «Нижновэнерго». В 2004-м он стал заместителем председателя правительства Кировской области, затем с 2005 по 2007 год руководил ОАО «Территориальная генерирующая компания №5».

В 2009 году Лебедев вернулся в Нижний Новгород на должность заместителя губернатор области по вопросам ЖКХ и энергетики. Через три года он был назначен на пост заместителя министра природных ресурсов и экологии России, а затем с апреля 2013 года по октябрь 2014-го возглавлял Федеральное агентство лесного хозяйства.

В сентябре 2014 года Лебедев стал членом Совета Федерации от правительства Нижегородской области, его полномочия истекали в 2028 году. В верхней палате парламента Лебедев занимал должность первого заместителя председателя комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

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