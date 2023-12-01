Глава комитета Совфеда назвал причиной смерти сенатора Лебедева инфаркт

Глава комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко 30 ноября назвал причиной смерти сенатора от Нижегородской области Владимира Лебедева инфаркт.

«Владимир Лебедев скончался от инфаркта. Его похоронят в Нижнем Новгороде в субботу или воскресенье — когда решат родные», — приводит слова Тимченко «РИА Новости».

О смерти Владимира Лебедева проинформировал 30 ноября губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Он назвал сенатора «легендой области» и указал на его профессионализм.

Лебедев родился в 1962 году в Гродненской области Белоруссии. Он окончил Нижегородский государственный технический университет по специальности «радиоинженер», а также Всероссийский заочный финансово-экономический институт и Институт развития бизнеса.

С 1997 года Лебедев занимал руководящие должности в компаниях «Лукойл-Нижний Новгород» и «Нижновэнерго». В 2004-м он стал заместителем председателя правительства Кировской области, затем с 2005 по 2007 год руководил ОАО «Территориальная генерирующая компания №5».

В 2009 году Лебедев вернулся в Нижний Новгород на должность заместителя губернатор области по вопросам ЖКХ и энергетики. Через три года он был назначен на пост заместителя министра природных ресурсов и экологии России, а затем с апреля 2013 года по октябрь 2014-го возглавлял Федеральное агентство лесного хозяйства.

В сентябре 2014 года Лебедев стал членом Совета Федерации от правительства Нижегородской области, его полномочия истекали в 2028 году. В верхней палате парламента Лебедев занимал должность первого заместителя председателя комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.